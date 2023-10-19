Индия продлевает ограничения на экспорт сахара после 31 октября

Генеральное управление внешней торговли заявило, что мера призвана предотвратить "любое повышение внутренних цен в праздничный сезон и накануне выборов в пяти штатах"

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Индийское правительство приняло решение продлить ограничения на экспорт сахара после 31 октября до дальнейших распоряжений.

Генеральное управление внешней торговли сообщило, что эта мера призвана предотвратить "любое повышение внутренних цен в праздничный сезон и накануне выборов в пяти штатах". "Ограничения будут распространяться на экспорт сырца, белого, рафинированного и органического сахара", - указало ведомство.

Ограничение на экспорт сахара было введено в июне 2022 года до 31 октября 2023 года. Оно также установило квоту на переработку сахара-сырца. В 2022-2023 сельскохозяйственном году Индия экспортировала 62 млн тонн сахара.