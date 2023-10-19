Доходы и расходы бюджета Коми на 2023 год увеличили на 3,3 млрд рублей

В частности, 1,2 млрд рублей направят на формирование резерва для последующего повышения оплаты труда бюджетникам

СЫКТЫВКАР, 19 октября. /ТАСС/. Доходная и расходная части бюджета Республики Коми на 2023 год увеличили на 3,326 млрд рублей за счет сверхплановых налоговых поступлений. Дополнительные средства направят на решение социальных вопросов. Поправки в бюджет утвердили депутаты Госсовета Коми в первом и втором, окончательном, чтениях.

"Общий объем доходов республиканского бюджета в 2023 году увеличен на 3,326 млрд рублей, из них 3,28 млрд - это дополнительные поступления налога на прибыль, на доходы физических лиц и налога на имущество организаций, 48 млн рублей - это увеличение в связи с возвратом государственными учреждениями здравоохранения остатков субсидий прошлых лет. Общий объем расходов на 2023 год увеличен на 3,326 млрд рублей", - доложил депутатам зампред правительства республики - министр финансов Коми Владимир Казаков.

По его словам, за счет дополнительных поступлений сформируют резерв в 1,2 млрд рублей для последующего повышения оплаты труда бюджетникам, на лекарственное обеспечение льготников выделят еще 500 млн рублей, на покупку модульных конструкций (домов для фельдшеров) - 66 млн рублей, на пособия малоимущим семьям и беременным женщинам - 300 млн рублей. На авиаперевозки пассажиров и грузов добавят 350 млн рублей, ведь значительная часть территории Коми - это удаленные и труднодоступные места, куда в межсезонье можно добраться только авиацией. Муниципалитетам выделят 302 млн рублей субсидий на оплату коммунальных услуг, а также 314 млн рублей на содержание пустующего жилья. Эта проблема особенно остро стоит в Воркуте, где насчитывается около 5 тыс. пустующих муниципальных квартир, на их содержание муниципалитет ежегодно вынужден тратить порядка 500 млн рублей. Такая же проблема есть в приполярной Инте и Печоре, отмечал глава Минфина на заседании комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике.

С учетом изменений общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составит 99,8 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 85,2 млрд рублей, безвозмездные поступления - 14,6 млрд рублей. Расходы составят 112 млрд рублей, дефицит бюджета остается без изменений - 12,2 млрд рублей, сообщил Казаков. Дефицит планировалось покрывать за счет финансовых остатков средств, сформированных на начало года, а также за счет дополнительных налоговых поступлений. Их формирует в основном нефтегазовый сектор, отмечал Казаков на предсессионном заседании бюджетного комитета.

Доходы бюджета Коми на 2023 год с учетом принятых в июне поправок составляли 96,2 млрд рублей, расходы - 108,4 млрд рублей, дефицит - 12,2 млрд рублей. Минфин региона рассчитывал получить по итогам года профицитный бюджет за счет дополнительных налоговых поступлений.