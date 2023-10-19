Минприроды рассматривает 10 заявок на геологоразведку участков недр в морях

В ведомстве сообщили, что за два года выдано пять лицензий

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минприроды России рассматривает десять заявок от компаний на геологическое изучение участков недр в морях. Об этом сообщил и.о. директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования министерства Максим Киржиманов в ходе совещания в Совете Федерации.

"За два года выдано пять лицензий, еще десять заявок в работе. Это уже хорошие цифры, но мы предпринимаем шаги, чтобы сделать эти цифры еще лучше", - сказал он.

Компании-недропользователи могут подавать заявки на геологоразведку участков во внутренних морских водах и территориальных морях России. С марта 2023 года при поступлении двух и более заявок на получение права пользования таким участком должно готовиться решение правительства о проведении аукциона.

Компания при получении таких участков недр проводит геологоразведку, по результатам которой определяет запасы и ставит их на государственный баланс. При этом законодательством не предусматривается необходимость уплаты разового платежа за участки, так как у результатов поиска и перспектив добычи высокая неопределенность.

В случае подтверждения запасов и открытия месторождения компании, проводившей геологоразведку, может быть выдана лицензия на разведку и добычу по праву "первооткрывательства". Однако за нее компания уже заплатит в бюджет в зависимости от ценности месторождения.

По такому механизму в 2022 году первые участки для геологического изучения в Карском море получили "Газпром нефть" и "Ямалшельф".