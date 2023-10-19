Университет Иннополис и РЖД будут разрабатывать совместные проекты по робототехнике

Директор Иннополиса Кирилл Семенихин также уточнил, что партнерство также будет направлено на стратегическое развитие системы профессионального образования в железнодорожной отрасли

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 19 октября. /ТАСС/. Университет Иннополис и РЖД будут вести совместную работу над проектами, связанными с робототехникой и геоинформационными технологиями. Соответствующее соглашение было подписано в рамках форума Digital Innopolis Days.

"Серия подписаний деловой программы форума Digital Innopolis Days началась с заключения соглашения о сотрудничестве между РЖД и Университетом Иннополис. Стороны планируют совместно разрабатывать и реализовывать коммерческие проекты, связанные с робототехникой, геоинформационными технологиями и искусственным интеллектом, а также сотрудничать в разработке программного обеспечения", - сообщили в пресс-службе вуза.

Директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин уточнил, что партнерство также будет направлено на стратегическое развитие системы профессионального образования в железнодорожной отрасли с учетом современных требований цифровой экономики.

Всего в рамках форума было подписано восемь соглашений. Университет Иннополис, помимо соглашения с РЖД, заключил договоры о сотрудничестве с "Киберпротектом" и еще пятью компаниями. Также партнерские связи между собой закрепили Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности и Союз поддержки и развития технологических компаний.