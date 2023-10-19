19 октября, 15:50,
обновлено 19 октября, 16:18

Positive Technologies может выплатить дивиденды третий раз за год

Совет директоров компании рекомендовал дополнительно выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 1,04 млрд рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Совет директоров компании Positive Technologies, работающей в области кибербезопасности, рекомендовал дополнительно выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 1,04 млрд рублей. Выплата станет третьей за этот год, следует из сообщения компании.

В апреле акционеры утвердили дивиденды за 2022 год в размере 2,5 млрд рублей, в мае - еще на 1,25 млрд рублей. Таким образом, общая объем дивидендов по итогам 2022 года может составить около 4,8 млрд рублей или 72,61 рубля на акцию.

Внеочередное собрание акционеров, на котором поднимут вопрос об утверждении дополнительной выплаты, пройдет 22 ноября. Если акционеры утвердят ее, общая сумма выплат по сравнению с 2021 годом увеличится в 3,7 раза. 

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Россия
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