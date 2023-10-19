Попавшие под обстрелы белгородские предприятия получили около 1,4 млрд рублей

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что на федеральном уровне власти региона ведут активную работу по привлечению новых средств на поддержку предприятий

ТАСС, 19 октября. Предприятия Белгородской области, поврежденные при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины , получили региональные и федеральные меры поддержки в виде микрозаймов и грантов - около 1,4 млрд рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день пострадавшие предприятия округа уже получили 1,4 млрд руб. по различным направлениям поддержки. Выплаченные средства - это областные и федеральные деньги, которые доходили до бизнеса в виде грантов регионального министерства экономического развития и микрозаймов по льготной ставке, а также через фонд развития промышленности Белгородской области. Без помощи федерального центра мы, конечно, не справились бы самостоятельно", - написал в Telegram-канале Гладков.

Губернатор отметил, что на федеральном уровне власти региона ведут активную работу по привлечению новых средств на поддержку предприятий, так как после июньских событий ущерб, полученный предприятиями, вырос. "Пока решения в нормативно-правовых актах нет, но предварительно федеральная помощь на восстановление предприятий прорабатывается. С нашей стороны идет процесс обоснования необходимости выделения средств уже в этом году", - добавил Гладков.