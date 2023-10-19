Премии Африканской энергетической недели завоевали президенты Намибии и Сенегала

Среди африканских энергетических компаний победителем 2023 года признали ангольскую нефтяную Sonangol

КЕЙПТАУН, 19 октября. /ТАСС/. Президенты Намибии и Сенегала Хаге Гейнгоб и Маки Саль стали в 2023 году лауреатами главной премии Африканской энергетической недели за выдающиеся достижения и новаторские усилия.

"Президент Гейнгоб сыграл важную роль в формировании нормативно-правовой базы Намибии таким образом, чтобы сделать ее крайне привлекательной для иностранных инвесторов, - говорится в решении о присвоении награды. - В результате за два года в стране было сделано пять крупных открытий в области нефти и газа, а также стартовал ряд проектов в секторах зеленого водорода, горнодобывающей промышленности и инфраструктуры. В свою очередь президент Сенегала Саль продемонстрировал вдохновляющее лидерство, добившись значительного прогресса в энергетике. Страна намерена добыть в 2024 году первую нефть и газ на месторождениях Сангомар и Грейтер-Торту-Ахмейим, одновременно продолжая привлекать значительные инвестиции в свою экономику".

Среди африканских энергетических компаний победителем 2023 года признана ангольская нефтяная Sonangol.

Африканская энергетическая неделя, которая прошла в Кейптауне, собрала представителей из почти 70 стран мира. В ее работе приняли участие российские Росатом, "Газпром" и "Лукойл".