Глава Рязанской области предложил освободить от гибких пошлин несколько позиций

Павел Малков отметил, что пошлины коснулись широкой номенклатуры продукции по укрупненным группам, включая и несырьевые товары

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Часть позиций, в частности товары с высокой долей импортного сырья и комплектующих, следует вывести из-под действия гибких экспортных пошлин. Такое мнение выразил губернатор Рязанской области Павел Малков на форуме "Сделано в России - 2023".

"Наши предприятия сейчас столкнулись с проблемой новых привязанных к доллару экспортных пошлин. <…> Мы бы хотели предложить внести точечные изменения. Дополнительно исключить некоторые конкретные виды товаров - это прежде всего продукция, где в структуре цены остается либо высокая доля импортного сырья, либо импортных комплектующих, либо высокая доля нашей новой логистики, то есть там, где издержки возросли из-за высокого курса доллара", - сказал он.

Малков отметил, что пошлины коснулись широкой номенклатуры продукции по укрупненным группам, включая и несырьевые товары. По его словам, это коснулось производителей кожи и стройматериалов. "Например, у нас производители кожи попали целиком. <…> То же самое строительные материалы - стекло, изделия из пластмассы. Это такие наши предприятия, как "Русская кожа", "КРЗ", "Строймарт", "Агромарт". Это как раз наши экспортные лидеры. Они как раз прогнозируют существенное снижение экспортной выручки", - пояснил он.

Ранее кабмин РФ ввел гибкие экспортные пошлины на драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара. Согласно документу, размер пошлины будет составлять 4% при курсе более 80 рублей и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 рублей до менее 95 рублей за доллар и 7% - при курсе свыше 95 рублей.

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Москве 19-20 октября. Организатором форума является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.