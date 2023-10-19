Уставный капитал РЖД увеличат на 85,7 млрд рублей

Он будет увеличен через дополнительный выпуск акций холдинга

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уставный капитал РЖД будет увеличен на 85,7 млрд рублей через дополнительный выпуск акций холдинга. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов.

"Увеличить уставный капитал акционерного общества на 85,7 млрд рублей", - говорится в документе.

Сейчас уставный капитал РЖД составляет более 3,2 трлн рублей.

Накануне холдинг сообщил об увеличении инвестпрограммы на 2023 год с 1,1 трлн рублей до 1,19 трлн рублей. Полученные средства холдинг направит на развитие Центрального транспортного узла, реконструкцию нескольких остановок МЦД-2.