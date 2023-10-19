DPA: сталелитейная промышленность ФРГ обеспокоена ожидаемым снижением спроса на сталь

По данным агентства, ожидается, что объем производства в 2023 году сократится на 10%

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Сталелитейная промышленность Германии выразила обеспокоенность по поводу последних экономических прогнозов Всемирной ассоциации стали. В соответствии с этим ожидается, что объем производства сталелитейной продукции в ФРГ в 2023 году сократится на 10% по сравнению с предыдущим годом, до 29,2 млн тонн.

Германия занимает "особое положение, вызывающее озабоченность", - приводит агентство DPA слова главного экономиста сталелитейной ассоциации Мартина Тойрингера. В качестве основных причин снижения он назвал высокие цены на энергоносители и рост процентных ставок. Этот спад контрастирует с относительно стабильным развитием спроса в других регионах за пределами Европы, заметил Тойрингер.

В этом контексте объединение подчеркнуло призыв к введению цен на промышленную электроэнергию, чтобы облегчить нагрузку на электроемкую промышленность. Ожидаемый объем упадет ниже лимита в 30 млн тонн в 2023 году впервые с 2009 года. "А в следующем году спрос на сталь останется на низком уровне с объемом около 32 млн тонн", - пояснил он. Для сравнения: объем производства в 2022 году составил 32,1 млн тонн.

Ранее правительство ФРГ представило прогноз, согласно которому ВВП страны в 2023 году на фоне высокого уровня инфляции и высоких цен на энергоносители сократится на 0,4%.