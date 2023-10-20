20 октября, 00:05
Палестино-израильский конфликт

Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр

Агентство не исключает возможного понижения рейтинга

ТАСС, 20 октября. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах А1 на пересмотр с возможностью понижения. Как отмечается в публикации, ранее прогноз был стабильным.

"Обзор будет сосредоточен на вероятной продолжительности и масштабах конфликта, а также оценке его последствий для институтов Израиля, в частности, эффективности политики, государственных финансов и экономики. <...> В течение обзорного периода Moody's будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность значительной эскалации в течение длительного периода", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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