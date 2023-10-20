Кабмин расширил параметры программы льготных кредитов на развитие туризма

Новым постановлением также предусматривается возможность субсидирования синдицированного кредита.

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство России расширило параметры программы выдачи льготных кредитов на развитие внутреннего и въездного туризма. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Принято решение расширить параметры программы выдачи льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма", - говорится на сайте правительства. Теперь инвесторы смогут получить льготный кредит на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Ранее программа распространялась на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов.

Указывается, что парки развлечений и аквапарки должны быть рассчитаны на 1 млн посетителей в год, а горнолыжные курорты - на 450 тыс. посетителей. Эти показатели необходимо достичь через два года после ввода в эксплуатацию.

"Новым постановлением также предусматривается возможность субсидирования синдицированного кредита. Это снизит и распределит нагрузку между уполномоченными банками и позволит реализовать более крупные проекты", - добавили в кабмине.

Отмечается, что расширение программы поможет привлечь в туристическую отрасль новых инвесторов и простимулировать создание качественной инфраструктуры.