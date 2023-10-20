Маск заявил о скором запуске двух тарифов премиум-подписки в X

Более дорогая версия подписки уберет рекламу в социальной сети, в отличие от тарифа с меньшей стоимостью

ТАСС, 20 октября. Подписка X Premium (ранее Twitter Blue) вскоре станет доступна в двух тарифах. Об этом написал ее владелец Илон Маск на своей странице в X (ранее Twitter).

"Скоро будут запущены два тарифа подписки в X Premium", - говорится в сообщении. Предприниматель отметил, что более дорогая версия подписки уберет рекламу в социальной сети, в отличие от тарифа с меньшей стоимостью.

18 октября журнал Fortune сообщил, что платформа X начнет взимать плату в $1 в год с новых пользователей для возможности использования основных функций социальной сети.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию учетных записей в рамках Twitter Blue. Позднее продажа подписки была приостановлена из-за роста числа ложных аккаунтов, однако уже в декабре возобновилась. В апреле нынешнего года администрация платформы начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку. Ее стоимость в США для пользователей компьютерной версии составляет $8, а для мобильных версий - $11 в месяц.