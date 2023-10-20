Рост ипотечного портфеля банков России в сентябре составил рекордные 4,2%

Объем ипотечного портфеля банков достиг 17,1 трлн рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ипотечный портфель российских банков в сентябре, по предварительным данным, вырос на рекордные 4,2% против 3,7% в августе, говорится в материалах ЦБ.

"По предварительным данным, ипотека снова побила рекорд. Прирост портфеля за сентябрь составил 4,2% (+3,7% в августе)", - отмечает ЦБ.

Объем ипотечного портфеля банков достиг 17,1 трлн рублей. С начала года рост составил уже 23,5%.

При этом объем выданных кредитов в сентябре увеличился на 12%, до 995 млрд рублей против 849 млрд рублей в августе. Банк России объясняет такую динамику стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля. Также отмечается, что банки стремились успеть выдать кредиты до ужесточения макропруденциального регулирования с 1 октября 2023 года, которое предусматривает запретительные макронадбавки по наиболее рискованным кредитам.

Выдачи льготных ипотечных кредитов в сентябре выросли на 27% к августу, до 646 млрд рублей. Объемы выдачи кредитов по семейной ипотеке выросли с 232 млрд рублей до 289 млрд рублей, по льготной - с 226 млрд рублей до 286 млрд рублей, а выдачи рыночной ипотеки, по предварительным данным, снизились на 9%.