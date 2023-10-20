Ozon начинает добровольный делистинг с Nasdaq

Онлайн-ретейлер уведомил американскую торговую площадку о своем решении

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon приступает к добровольному делистингу с американской биржи Nasdaq и уведомил торговую площадку о своем решении, говорится в сообщении компании.

"Ozon уведомил американскую биржу Nasdaq о намерении добровольно исключить свои американские депозитарные акции (ADS) из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США", - отмечается в сообщении.

В марте 2023 года руководство Nasdaq сообщило, что уведомило Ozon о готовящемся делистинге ее ADS. Несмотря на две апелляции интернет-компании, решение было оставлено в силе. "У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Дерегистрация позволит нам снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по американским стандартам", - добавили в Ozon.

Компания планирует подать необходимую форму, которая запускает процедуру добровольного делистинга, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США до 30 октября текущего года. Решение об исключении бумаг из биржевого списка вступит в силу не ранее чем через 10 дней после подачи формы.

После вступления в силу решения о делистинге, Ozon планирует подать в SEC форму для прекращения регистрации своих обыкновенных акций и ADS в США. "С этого момента все обязательства компании по предоставлению отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам США будут приостановлены, а само решение вступит в силу спустя 90 дней после подачи формы", - уточняет онлайн-ретейлер.

Бумаги Ozon продолжат обращаться на Московской бирже и Международной бирже Астаны. "Фактически торги на Nasdaq были приостановлены более полутора лет назад. Делистинг не повлияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость нашей компании. Мы продолжаем развивать бизнес с учетом интересов широкого круга инвесторов, клиентов, партнеров и сотрудников", - указали в Ozon.