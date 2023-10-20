СМИ: Россия увеличила поставки нефти в Индию в два раза в апреле - сентябре

По данным газеты The Economic Times, доля российской нефти в импорте в страну достигает 40%

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. Россия более чем вдвое нарастила в апреле - сентябре поставки нефти в Индию, которая является третьим по величине импортером и потребителем углеводородов в мире. Об этом свидетельствуют данные, приведенные газетой The Economic Times.

За указанный период южноазиатская республика ввозила из РФ в среднем 1,76 млн баррелей в сутки, что более чем вдвое превышает объем поставок за аналогичный период 2022 года.

Доля российской нефти в импорте в Индию достигает сейчас 40%. Одновременно, по информации издания, произошло снижение закупок у стран ОПЕК, что "привело к падению доли картеля в общем импорте республикой углеводородов до самого низкого за 2022 года уровня".

Отмечено снижение импорта нефти из Ирака и Саудовской Аравии, входящих в тройку ведущих поставщиков Индии. В апреле - сентябре объем ввозимой из Ирака нефти снизился на 12%, до 928 тыс. баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии упал на 23%, до 607,5 тыс. баррелей.