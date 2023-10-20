ЦБ выпускает монеты, посвященные мультфильму "Аленький цветочек"

Их номинал составляет 3 рубля и 25 рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Банк России 20 октября 2023 года выпускает в обращение памятные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей, посвященные мультфильму "Аленький цветочек". Они входят в серию "Российская (советская) мультипликация". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено выполненное в цвете рельефное изображение сцены из мультфильма. Монета качеством "пруф" изготовлена из серебра 925 пробы (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г) и имеет форму круга 39 мм. Тираж - 7 тыс. штук.

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27 мм. На оборотной стороне обеих монет расположено рельефное изображение сцены из мультфильма "Аленький цветочек". Тираж монет из стали с никелевым покрытием - 850 тыс. штук, а монет из медно-никелевого сплава с цветным покрытием - 150 тыс. штук.

Регулятор по традиции напоминает, что эти монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Полнометражный мультфильм "Аленький цветочек" был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова.