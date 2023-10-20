В РФ могут ввести ответственность за плохо реализованный потенциал городов

Глава комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов заявил, что за профессионально подготовленными градостроительными планами стоит будущее, и они должны быть у каждого муниципалитета, чтобы власти города понимали, как он будет развиваться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Госдума может предложить ввести ответственность за недостаточно реализованный потенциал градостроительства. Об этом заявил глава комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов в ходе III Международного строительного чемпионата.

"Речь идет о градостроительном потенциале каждой территории <...> . Мы передали регионам достаточное количество полномочий по градпланированию. Пришло время взглянуть как с каким качеством регионы их выполняют. Регионы выполняют их по-разному, но реальная ответственность должна быть. <…> Я не исключаю, что мы выйдем с предложением о введении жестких обязательных механизмов ответственности в этой части", - сказал он.

Так, за отсутствие воды или отопления в доме или учебников в школе существует ответственность, в качестве примера привел Пахомов. В то же время ее нет "если под ногами лежит градостроительный потенциал на миллиарды рублей прямой реализации и на десятки миллиардов косвенной реализации", а регион при этом "просит деньги на стройку, ЖКХ и на развитие", продолжил он.

По мнению Пахомова, за профессионально подготовленными градостроительными планами - будущее, и они должны быть у каждого муниципалитета, чтобы власти города понимали, как он будет развиваться в том числе в инфраструктуре и по числу рабочих мест.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС.