Россия с 25 октября понизит экспортную пошлину на пшеницу до 5 тыс. 297,7 рубля за тонну

Пошлина на ячмень будет нулевой против действующей сейчас ставки в размере 772,6 рубля за тонну

МОСКВА 20 октября. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 25 по 31 октября 2023 года включительно понижается до 5 297,7 рубля против действующей сейчас ставки в размере 5 тыс. 734,7 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень будет нулевой против действующей сейчас ставки в размере 772,6 рубля за тонну, пошлина на кукурузу будет понижена до 2 тыс. 218,1 рубля против 3 тыс. 271,8 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $252,6 за тонну, на ячмень - $162,1 за тонну, на кукурузу - $195,8 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.