Минэнерго предложило перенести отбор проектов ВИЭ на декабрь 2024 года

Предлагается изменить порядок индексации ценовых параметров инвестпроектов солнечной генерации, отобранных в 2021 году, при расчете цены на мощность

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства, предполагающий перенос отбора проектов возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ) на декабрь 2024 года, сообщило министерство.

"Поскольку проводить очередной отбор проектов по строительству объектов ВИЭ-генерации целесообразно с учетом нового порядка определения мест их размещения, расширения территорий, на которых возможно их строительство, за счет запланированного включения регионов Дальнего Востока в состав ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, проект постановления предусматривает перенос очередного отбора проектов на оптовом рынке на декабрь 2024 года", - говорится в сообщении.

Проект предполагает изменить порядок индексации ценовых параметров инвестпроектов солнечной генерации, отобранных в 2021 году, при расчете цены на мощность. Это должно компенсировать произошедший рост капитальных вложений в строительство. Применять скорректированный порядок индексации предлагается для 18 проектов строительства солнечной генерации с плановыми датами начала поставки с 2024 года по 2026 год и совокупной мощностью 775 МВт.

Параллельно будет предусмотрено соразмерное снижение базовых предельных величин годового объема поддержки использования ВИЭ, а также уменьшение базовых предельных величин показателя эффективности. "Эти меры позволят сохранить планируемые показатели по объему строительства объектов ВИЭ-генерации с 2029 по 2035 год включительно в объеме 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Документ также предусматривает согласование с "Системным оператором" мест размещения генерирующих объектов ВИЭ для оптимизации структуры генерации. В частности, "Системный оператор" должен периодически публиковать перечень зон с технологическими ограничениями для строительства новых объектов ВИЭ, на которые должны ориентироваться инвесторы при подаче своих заявок на конкурсный отбор.

О государственной поддержке ВИЭ-генерации

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации, отборы по которой начались в 2021 году, будет работать в 2025-2035 годах. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге был сокращен до около 350 млрд рублей.