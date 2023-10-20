Ингушское УФАС назвало неправомерной маркировку энергетиков по стандарту халяль

В течение двух недель производители должны будут убрать с продукции маркировку

МАГАС, 20 октября. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы по Ингушетии вынесло предупреждение производителям трех энергетических напитков о неправомерности использования знака стандарта халяль и необходимости в течение двух недель убрать с продукции маркировку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Производители энергетических напитков Gorilla, King energy classic, Energy Dragon вводили потребителей в заблуждение пометкой о том, что их продукция соответствует требованиям халяльности. Такая маркировка вводит потребителей в заблуждение и дает производителю необоснованные преимущества при реализации продукции. Следовательно, размещение информации, не соответствующей действительности, несет признаки недобросовестной конкуренции", - говорится в сообщении.

Как сообщается, УФАС по региону выдало трем этим компаниям предупреждения. Производители должны в течение двух недель убрать с продукции маркировку и представить соответствующий отчет.

"По запросу ингушского УФАС республиканское управление Роспотребнадзора представило сведения о возможном негативном воздействии энергетических напитков на организм человека. Энергетические напитки повышают уровень сахара в крови, могут вызывать бессонницу и потерю ориентации, а также противопоказаны детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниям", - отметили в пресс-службе.

В правительстве добавили, в региональное управление ФАС поступила позиция Координационного центра мусульман Северного Кавказа, согласно которой продукция, негативно влияющая на организм, не соответствует стандарту халяль.