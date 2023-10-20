Вклад детского туризма в экономику Петербурга по итогам года оценивают в 25 млрд рублей

По прогнозу аналитиков, показатель окажется на 3,4 млрд рублей больше, чем в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Вклад детского туризма в экономику Санкт-Петербурга по итогам 2023 года достигнет 25 млрд рублей, этот показатель на 3,4 млрд больше, чем в 2022 году. Такие данные аналитиков привела пресс-служба вице-губернатора Бориса Пиотровского.

"Специалисты "Турбарометра Санкт-Петербурга" [пилотный проект городского комитета по развитию туризма, аналитического центра при правительстве России и Росстата], проанализировав состояние детского и молодежного туризма, дали прогноз на 2023 год. Так, число юных путешественников, посетивших Петербург в 2023 году, может превысить 860 тыс. человек, а вклад детского туризма в экономику города достигнет 25 млрд рублей. Это на 73 тыс. человек и на 3,4 млрд рублей больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если турпоток продолжит стабильно расти, то в 2026 году число детей и подростков, побывавших в Петербурге, составит 1,1 млн человек.

По итогам 2022 года Петербург принял в общей сложности более 8 млн путешественников, за этот период туристы принесли в экономику города около 366 млрд рублей.