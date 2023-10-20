Решетников отметил продвижение инвестсотрудничества России и Китая

По словам министра экономического развития РФ, оно охватывает разные сферы

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Инвестиционное сотрудничество России и Китая успешно продвигается, охватывая самые различные сферы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В целом инвестиционное сотрудничество [двух стран] идет. И важно, что оно охватывает очень разные сферы, - сообщил он журналистам по итогам V Российско-китайского энергетического бизнес-форума, прошедшего в Пекине. - Это и инвестиции в добычу полезных ископаемых, это и нефтегаз, и агропромышленный комплекс. Это машиностроение, логистика, ну и многие другие направления".

Как уточнил глава ведомства, лидеры России и КНР задали двустороннему инвестиционному сотрудничеству хороший импульс. "Он проникает в регионы, в бизнес и поддерживается ускорением, интенсификацией контактов именно уже на среднем уровне", - подчеркнул Решетников.

Он отметил, что переговоры с китайскими партнерами "всегда проходят в атмосфере дружбы, понимания и конструктивного диалога". По словам министра, в ходе недавно завершившегося визита президента РФ Владимира Путина в Китай обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся торговли, инвестиционного и технологического взаимодействия, развития инфраструктуры, финансов, логистики.

"Действительно, крайне насыщенная повестка, поэтому и делегация была обширна", - добавил Решетников. - Конечно, нам есть над чем работать вместе с бизнесом. Но в целом у нас, действительно, 79 только крупных и крупнейших проектов на $160 млрд, и по подавляющему большинству из них работа идет".