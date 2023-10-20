20 октября, 14:44

Бюджет Петербурга может получить 310 млн рублей от курортного сбора в 2024 году

Закон о введении на территории города курортного сбора вступил в силу с 1 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Поступления в бюджет Санкт-Петербурга в 2024 году от курортного сбора, который начнут взимать в городе с 1 апреля, могут составить около 310 млн рублей. Такие данные приведены в презентации комитета финансов, которая была представлена на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания города.

"Новый источник [доходов бюджета Санкт-Петербурга] - курортный сбор. 310 млн рублей в 2024 году", - сказано в материалах, которые имеются в распоряжении ТАСС. На заседании бюджетно-финансового комитета заксобрания 20 октября, в частности, обсуждался вопрос о проекте бюджета города на ближайшие три года.

Закон о введении на территории Санкт Петербурга курортного сбора вступил в силу с 1 октября. Документ предусматривает оплату в размере 100 рублей в сутки с совершеннолетних путешественников с 1 апреля 2024 года, до этого момента будет действовать нулевая ставка. Оплата сбора будет обязательной как для российских, так и иностранных гостей. При этом за первый день заезда сбор взиматься не будет. Закон устанавливает более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождаются от уплаты сбора.

В соответствии с законом поступившие в бюджет города средства будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Эксперимент по введению курортного сбора действует с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, в него также были включены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус. 

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