Новак поручил обеспечить снижение цен на топливо до уровня инфляции 2023 года

Нефтяным компаниям рекомендовали увеличить производство зимнего дизельного топлива до индикативных уровней для удовлетворения спроса на внутреннем рынке

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов. По его итогам он поручил ФАС совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года, отметили в кабмине.

"Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива до индикативных уровней для удовлетворения спроса на внутреннем рынке", - добавили в кабмине.

В ходе мероприятия также была отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в регионах как в мелкооптовом сегменте, так и в рознице в соответствии с их динамикой на биржевых торгах. Стоимость дизеля для сельхозпроизводителей, в том числе при продаже посредниками, также стабилизировалась.

О принятых кабмином мерах на рынке топлива

С 21 сентября 2023 года правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял ранее, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября.

Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что эта мера будет работать до конца 2023 года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина 5-го класса на биржевых торгах с 13% до 15% от общего объема производства, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит увеличить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и нарастить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, следует из постановления правительства (то есть с 6 ноября).