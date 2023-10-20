20 октября, 16:05

В Финляндии сосредоточили расследование повреждения газопровода на корабле КНР

В ходе предварительного расследования полиция страны установила, что передвижения китайской судоходной компании Newnew Polar Bear, работающей под флагом Гонконга, соответствуют времени и месту повреждения трубы

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Финляндии в настоящее время сосредоточена на выяснении причастности китайского Newnew Polarbear к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом сообщается в пресс-релизе.

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"В ходе предварительного расследования полиция установила, что передвижения китайской судоходной компании Newnew Polar Bear, работающей под флагом Гонконга, соответствуют времени и месту повреждения трубы. По этой причине полицейское расследование в настоящее время сосредоточено на выяснении причастности корабля", - сообщается в пресс-релизе. Полиция заявила, что в ходе расследования будет сотрудничать с Китаем.

"Расследование подтвердило, что ущерб был причинен внешней механической силой, и, исходя из имеющейся информации, не предполагается, что ущерб был вызван взрывом", - сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии. "В ходе расследования возле поврежденного места газопровода был обнаружен тяжелый предмет", - также говорится в сообщении.

Ранее финская полиция заявляла, что в расследовании повреждения газопровода Balticconnector фигурирует китайское судно Newnew Polarbear, которые находились поблизости в момент инцидента.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива. 

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