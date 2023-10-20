Минпромторг скорректирует механизм взимания утильсбора

По данным ведомства, он затронет модифицированные автомобили на шасси российских машин, а также ввезенные физическими лицами в РФ для перепродажи

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Механизм взимания утильсбора будет скорректирован, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Новый механизм уплаты сбора коснется модифицированных автомобилей на шасси российских машин, а также автомобили, ввезенные физическими лицами в РФ для перепродажи.

"Правительством Российской Федерации утверждены изменения в постановление N 1291, конкретизирующие положения и механизмы взимания утилизационного сбора", - отмечается в сообщении Минпромторга.

Новый механизм будет введен для поддержки российских предприятий, которые производят автомобильную продукцию на основе отечественных шасси и базовых транспортных средств (например, различные модификации специальной автотехники, созданной на базе УАЗа или на шасси "Автоваза"). Таким образом, компания, которая провела модификацию транспортного средства, освобождается "от финансовых издержек, связанных с уплатой утилизационного сбора в отношении их конечной продукции, если ранее утилизационный сбор уже был уплачен за базовое транспортное средство или шасси".

Помимо этого, изменится и механизм уплаты утильсбора для физлиц на машины, ввезенные на территорию РФ для перепродажи. "Если изначально за такой автомобиль был уплачен утилизационный сбор по льготной ставке, то при перепродаже в течение 12 месяцев покупателю необходимо будет доплатить корректную сумму утилизационного сбора до полной ставки", - пояснили в Минпромторге.

Также необходимо будет уплачивать утильсбор по полной ставке за автомобили, ввезенные на территорию ЕАЭС юридическими лицами и после этого импортированные в Россию физлицами.