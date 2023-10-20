В РЭЦ назвали многогранным бренд "Сделано в России"

Он может охватывать не только товары, но и распространяться на нематериальную сферу, считает генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Страновой отечественный бренд "Сделано в России" не должен ограничиваться только товарами - он может распространяться и на нематериальную сферу. Об этом заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".

"Сделано в России" - это многогранный бренд. Это не только товары, но и креатив, культура, идеи, спорт. Все это в совокупности - наше позиционирование. Нам нужно позиционировать себя именно в разных гранях, а не связывать себя какой-то моночертой", - сказала Никишина на сессии "Забыть про Zara. Как российским брендам строить новую стратегию 2024?".

По ее словам, несмотря на то, что мандат РЭЦ нацелен на поддержку товарного экспорта, Российский экспортный центр готов работать в том числе с представителями креативных индустрий и обсуждать вместе с ними проблемы продвижения российских решений за рубежом.

О форуме

Организатор форума - Российский экспортный центр, государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".