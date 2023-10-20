СМИ: ЕС введет запрет на российские алмазы в рамках 12-го пакета санкций

По данным портала EUObserver, "система готова уже несколько недель", и теперь Евросоюз ждет декларации стран Группы семи

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Российские алмазы будут включены в 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на европейского дипломата.

По его данным, "система готова уже несколько недель", и теперь ЕС ждет декларации стран Группы семи (G7). Механизм запрета на импорт российских алмазов и протокол их отслеживания был разработан G7 совместно с Еврокомиссией и Бельгией (бельгийский Антверпен является одним из ведущих мировых центров обработки алмазов).

По данным EUObserver, предполагается, что переговоры за закрытыми дверями о новом пакете антироссийских санкций ЕС начнутся в ближайшие выходные или на следующей неделе. На этих переговорах также будет обсуждаться использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Стороны вместе с тем рассмотрят предложения Литвы и Польши ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию "Росатом". Эстония настаивает на полном торговом эмбарго в отношении РФ.

Ранее европейские и американские СМИ сообщали, что G7 работает над созданием механизма отслеживания происхождения алмазов по их химическому составу, что позволит определять алмазы, добытые в России, и ограничивать их импорт по этому принципу, даже если их огранка производилась в других странах, например в Индии.