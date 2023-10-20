Red Wings не планирует прекращать полеты в Израиль

В компании сообщили, что отдельное внимание при этом уделяется оперативному отслеживанию ситуации в целях обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings не планирует останавливать полеты в Израиль на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания не имеет планов по отказу от выполнения рейсов в Израиль. В настоящее время Red Wings выполняет программу полетов в полном объеме. Рейсы из Москвы, Сочи и Махачкалы осуществляются в соответствии с регулярным расписанием", - сообщили в пресс-службе.

Отдельное внимание при этом уделяется оперативному отслеживанию текущей ситуации в целях обеспечения безопасности полетов, добавили в компании.