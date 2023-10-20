Lufthansa не будет летать в Израиль и Ливан как минимум до 31 октября

В авиакомпании сообщили, что продолжают внимательно мониторить ситуацию и остаются в контакте с властями ФРГ

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa, которая ранее приостановила полеты в Израиль и Ливан, по соображениям безопасности не будет летать в эти страны как минимум до 31 октября. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление перевозчика.

В авиакомпании добавили, что продолжают внимательно мониторить ситуацию и остаются в контакте с властями ФРГ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.