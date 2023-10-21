По информации телеканала ERT1, выгода для государственной казны и Агентства по управлению государственным долгом республики составит около €6-7 млрд дополнительно только в 2024 году

АФИНЫ, 21 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции до инвестиционного уровня "ВВВ-" с " +", прогноз стабильный. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

По его данным, выгода для государственной казны и Агентства по управлению государственным долгом Греции из-за повышения инвестиционной привлекательности греческих облигаций составит около €6-7 млрд дополнительно только в 2024 году.

В свою очередь греческий информационный портал newsbomb.gr отмечает, что это первый рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный Греции одним из трех крупнейших международных рейтинговых агентств, и теперь требуется лишь еще одно повышение кредитного рейтинга страны со стороны Fitch или Moody's, чтобы дать греческим государственным облигациям право считаться на финансовых рынках бондами инвестиционного уровня.

8 сентября международное рейтинговое агентство DBRS Morningstar уже повысило рейтинг Греции до инвестиционного уровня, однако оно не входит в тройку ведущих агентств, хотя и признается Европейским центральным банком.