Белгородские аграрии засеяли 380 тыс. га озимыми культурами

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, план сева озимой пшеницы выполнили досрочно

БЕЛГОРОД, 21 октября. /ТАСС/. Аграрии Белгородской области успели в 2023 году завершить сев озимой пшеницы до начала дождей, засеяли 380 тыс. га. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"В прошлом году из-за плохой погоды наши аграрии не успели завершить сев озимой пшеницы. Сегодня достаточно пасмурная, дождливая погода, но я очень рад рассказать о том, что в этом году ситуация другая. До начала дождей 380 тыс. га нашей белгородской земли засеяно озимыми культурами", - сообщил Гладков.

Он добавил, что план сева озимой пшеницы выполнили "досрочно и как раз вовремя".

"Надеюсь, что и дальше погода позволит нашим аграриям качественно выполнить свою работу, чтобы уже в 2024 году порадовать нас своим урожаем", - написал глава региона.