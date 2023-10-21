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Военная операция на Украине

МО РФ организовало выплату пенсий военным пенсионерам в новых регионах

В настоящее время идут работы по созданию автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения лиц, проходивших военную службу, а также их семей, сообщила газета "Красная звезда"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в рамках реализации федерального закона № 208-ФЗ организовало выплату пенсий военным пенсионерам в новых регионах России. Об этом сообщила газета "Красная звезда".

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"В рамках реализации указанного федерального закона на освобожденных территориях Минобороны России организована выплата пенсий военным пенсионерам. Кроме того, в рамках этого закона выплачиваются пенсии гражданам Российской Федерации, переехавшим на постоянное место жительства с новых территорий в другие субъекты Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время идут работы по созданию автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения лиц, проходивших военную службу, а также их семей.

По данным "Красной звезды", многие из военных пенсионеров в настоящее время призваны в рамках частичной мобилизации и принимают участие в СВО. "Так, военным пенсионерам, призванным и поступившим на военную службу, выплата пенсии при их последующем увольнении будет осуществляться исходя из выслуги лет на момент последнего увольнения и окладов денежного содержания, по выбору пенсионера, из которых им была начислена пенсия на момент повторного поступления (призыва) на военную службу или на день последнего увольнения со службы, в зависимости от того, какой из вариантов обеспечивает им больший размер пенсии", - говорится в сообщении газеты.

Кроме того, отмечается в сообщении, была установлена ежемесячная выплата военным пенсионерам в размере 100% пенсии, выплачиваемой им в момент поступления на службу, с учетом индексации. 

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