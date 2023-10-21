Выручка треста "Арктикуголь" на Шпицбергене достигла 1,5 млрд рублей

Генеральный директор компании Ильдар Неверов также сообщил о получении субсидии на сумму около 1 млрд рублей от государства в 2023 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Общая выручка треста "Арктикуголь" за 2023 год достигла 1,5 млрд рублей. Об этом на лекции "Трест "Арктикуголь" сегодня и завтра" сообщил генеральный директор треста Ильдар Неверов.

"Общая наша выручка - более 1,5 млрд рублей в этом году. Это большой показатель", - сказал он.

Неверов отметил, что в 2023 году трест получил и поддержку от государства - субсидию на сумму около 1 млрд рублей.

Представитель компании напомнил, что в 2023 году тресту удалось решить проблему поставок угля, с которой они столкнулись в условиях санкций. За 2022 год компании удалось отгрузить 140 тыс. тонн угля. При этом он отметил, что три раза был побит рекорд по загрузке угля на одно судно - 35 тыс. тонн.

Другим преодоленным барьером стали ограничения, введенные Норвегией. Так, российские рыболовецкие суда не могут входить в норвежские воды, а также в воды Фарерских островов. Поэтому трест принял решение построить центр обслуживания морских судов в российском поселке Баренцбург на Шпицбергене. Неверов подчеркнул, что теперь российские суда смогут пришвартовываться в порту Баренцбурга.

Правительство РФ в 2022 году передало Минвостокразвития в управление трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене. Добыча угля на архипелаге до 2032 года должна сократиться в три раза, до 40 тыс. тонн в год. "Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.