В Болгарии снова потребовали от завода "Лукойла" отказаться от российской нефти

Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" утверждает, что от разрешения на ее использование выигрывает только компания, а не болгарский потребитель

СОФИЯ, 21 октября. /ТАСС/. Болгарские политики вновь решили потребовать от компании "Лукойл" отказаться от использования российской нефти для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас".

Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) выступила с официальным заявление, в котором потребовала отменить принятое парламентом исключение на использование российской нефти для производства топлива до октября 2024 года, утверждая, что от разрешения на использование российской нефти выигрывает только "Лукойл", но не болгарский потребитель.

Телеканал BTV со ссылкой на заявление ГЕРБ отмечает, что решение в пользу российской компании было принято парламентом в связи с угрозой премьер-министра Николая Денкова и его правительства подать в отставку, если депутаты примут решение обязать "Лукойл" в кратчайший период отказаться от использования российской нефти.

Новое предложение ГЕРБ было официально поддержано Движением за права и свободы и, вероятно, оно может быть рассмотрено парламентом в ноябре.

Если депутаты поддержат предложение, то "Лукойл" должен будет прекратить обработку российской нефти на своем предприятии в течение семи дней.

Повторное рассмотрение

В конце сентября нефтеперерабатывающий завод "Лукойл нефтохим Бургас" сохранил за собой право на переработку российской нефти до октября 2024 года, но с сокращением объема ее поставок каждые три месяца. За такое решение проголосовало большинство депутатов парламента страны, рассмотревших поправки в законопроект, который ограничивает поставки российской нефти для нужд предприятия.

Ранее парламентское большинство планировало ввести запрет на российскую нефть уже к ноябрю 2023 года, что могло бы нарушить работу предприятия и вызвать резкий рост стоимости топлива на внутреннем рынке, о чем официально предупредила российская компания, указав, что "30-дневный срок нереален и не может в полной степени гарантировать нормальную работу предприятия".

В 2022 году Европейская комиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года, однако в конце весенней сессии парламента представители правящего большинства вынесли на рассмотрение предложение о досрочном завершении ее поставок.