Страны Персидского залива и Китай условились координировать стратегии развития

Стороны выразили готовность содействовать сопряжению национальных стратегических проектов с китайской инициативой "Один пояс - один путь", сообщило Министерство коммерции КНР

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Власти КНР и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) условились усилить координацию стратегий развития и сформировать механизм стимулирования многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на его сайте, в воскресенье на встрече министров экономических ведомств Китая и шести стран - участниц ССАГПЗ - Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии - представители заинтересованных сторон выразили готовность содействовать сопряжению национальных стратегических проектов с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Мероприятие прошло в городе Гуанчжоу (китайская провинция Гуандун), делегацию КНР возглавил министр коммерции Ван Вэньтао.

Китай и страны ССАГПЗ также договорились углублять торгово-инвестиционное сотрудничество, активизировать совместные усилия в таких направлениях, как цифровая экономика, устойчивое развитие и инфраструктурное строительство. Они подтвердили необходимость укрепления глобальных цепочек поставок, коммуникаций и международных механизмов. Стороны также приняли коммюнике о наращивании взаимодействия в области экономики и торговли.