FT: ЕC планирует сохранить потолок цен на газ, чтобы избежать кризиса зимой

По словам высокопоставленных чиновников и дипломатов Евросоюза, в Брюсселе опасаются нового газового кризиса в зимнее время, несмотря на то, что ранее цены стабилизировались

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Евросоюз планирует сохранить в действии механизм коррекции цен на газ, опасаясь их резкого роста зимой из-за ситуации на Ближнем Востоке и подрыва газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС.

Как отмечает издание, в Еврокомиссии заявили представителям государств - членов сообщества об "отсутствии указаний на какие-либо негативные эффекты" от введения динамического потолка цен на газ в феврале этого года. По словам высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС, с которыми говорили сотрудники издания, в Брюсселе опасаются нового газового кризиса зимой, несмотря на то, что ранее цены стабилизировались, а газовые хранилища в европейских странах заполнены до рекордно высокого уровня.

"Мы не знаем, что произойдет в этом году. В Израиле образовалась сложная ситуация, и мы не знаем, как это отразится на поставках [энергоносителей] с Ближнего Востока", - заявил собеседник издания, добавив, что в этой ситуации Европе "будет полезно иметь запасной вариант".

В ноябре Еврокомиссия официально представит предложения по вопросу о том, какие меры по-прежнему необходимы для обеспечения энергетической безопасности в странах сообщества.

В конце 2022 года после продолжительных переговоров члены ЕС согласовали механизм коррекции цен, который может быть задействован при одновременном соблюдении двух условий. Цена газа на хабе TTF в Нидерландах должна в течение трех дней превышать €180 за МВт⋅ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м), а также быть на €35 выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа на мировом рынке. Механизм начал действовать с 15 февраля 2023 года, однако его действие может быть прекращено в любой момент в случае дефицита газа в ЕС.