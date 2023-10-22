На Украине за год тарифы на услуги ЖКХ подорожали на более 13%

По данным Госстата страны, самый большой рост цен произошел на электроэнергию - на 70%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Тарифы на услуги ЖКХ для населения на Украине повысились в среднем на 13,2% с сентября 2022 года. Об этом сообщило украинское агентство ТСН (Телевизионная служба новостей телеканала "1+1") со ссылкой на данные Госстата Украины.

По его данным, самый большой рост цен произошел на электроэнергию - на 70%. Уборка мусора подорожала на 9,9%, содержание и ремонт жилья - на 5,5%, услуги управления многоквартирными домами - на 2,7 %, водоснабжение - на 0,8%.

Ранее украинский министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что власти страны готовы ввести механизм либерализации цен на газ и электроэнергию, фактически позволив поставщикам их повышать, как это рекомендуют сделать США.

В конце сентября 2023 года заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения помощи от Вашингтона. В частности, Украине рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз". Отмечалось, что выполнить рекомендации следует в течение 18 месяцев.