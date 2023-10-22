МИД РФ: удерживающие удобрения России страны должны способствовать их отправке нуждающимся

Как заявили в ведомстве, в портах Латвии, Эстонии и Бельгии остаются еще свыше 96 тыс. тонн удобрений, предназначенных для передачи таким странам

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Москва ожидает, что страны, незаконно удерживающие российские удобрения, приложат усилия для их своевременной отправки в беднейшие государства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская сторона рассчитывает, что в предстоящий период страны, незаконно удерживающие наши удобрения, приложат все необходимые усилия для их своевременной гуманитарной отправки в беднейшие государства", - указали в ведомстве.

В рамках действующего до 2025 года Меморандума Россия - ООН по нормализации российского сельхозэкспорта Москва еще 7 сентября 2022 года выступила с инициативой о благотворительной отправке 262 тыс. тонн минеральных удобрений, заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, беднейшим странам. "Представители ООН и лично генсекретарь Организации Антониу Гутерриш данную инициативу поддержали и обещали оказать содействие в ее реализации", - отметили в министерстве.

"С тех пор, однако, были завершены всего две поставки - 6 марта в Малави (20 тыс. тонн) и 31 мая в Кению (34 тыс. тонн). Отправка трех других партий - в Нигерию (34 тыс. тонн), в Зимбабве (23 тыс. тонн) и на Шри-Ланку (55 тыс. тонн) - "пробуксовывает", несмотря на окончание всех подготовительных процедур, - продолжили в МИД РФ. - В портах Латвии, Эстонии и Бельгии остаются еще свыше 96 тыс. тонн удобрений, предназначенных для передачи нуждающимся странам".

Западная риторика

В МИД РФ указали, что сложившаяся ситуация является "еще одной наглядной иллюстрацией лицемерия западных стран, на словах заявляющих о нераспространении незаконных односторонних санкций на российские удобрения и продовольствие, а на деле блокирующих даже сугубо гуманитарные, безвозмездные поставки".

Там обратили внимание, что на каждом этапе такие поставки сталкиваются с многочисленными препятствиями: облагаются значительными налогами, поборами за хранение при практической невозможности провести данные платежи, а также за фрахт судов, перевалку и другие логистические услуги. "Важно отметить, что все эти издержки, включая стоимость самих удобрений, несет российская компания - собственник продукции, оплачивающая также посреднические услуги ООН", - подчеркнули в российском дипведомстве.

"Следует напомнить о том, что <...> Эдгар Ринкевич (министр иностранных дел Латвии - прим. ТАСС) еще в феврале с трибуны ГА ООН заявлял о готовности латвийских властей "пожертвовать" российские удобрения, находящиеся в латвийских портах, странам глобального Юга, призывал не верить "российской пропаганде", - говорится в сообщении. - Несмотря на это, судно с нашей продукцией вот уже более 18 месяцев стоит на рейде в порту Риги из-за наложенного на него санкционного ареста. То же самое касается и других удобрений, большая часть которых (80%) удерживается именно в Латвии".

"В целом же Брюсселю, Лондону и Вашингтону пора либо связать дела со словами о нераспространении их незаконных санкций на российскую сельхозпродукцию, либо перестать врать потребителям, особенно из стран глобального Юга, которые также несут бремя издержек от секторальных и блокирующих персональных ограничений, введенных в том числе против российской отрасли по производству и продаже удобрений", - заключили в МИД РФ.