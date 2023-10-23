Kyodo: Toyota запустила часть заводов, остановленных после взрыва у поставщика деталей

Всего возобновили работу пяти производственных линий на четырех заводах

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Toyota Motor частично возобновил работу своих заводов на территории Японии, остановленных после взрыва 16 октября на предприятии, поставляющем комплектующие. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Перезапущены в общей сложности пять производственных линий на четырех заводах, в том числе в префектурах Мияги и Ивате. Еще восемь сборочных конвейеров на шести заводах продолжают простаивать из-за проблем с поставками запчастей. Решение по ним будет принято во второй половине дня.

16 октября на вспомогательном предприятии в префектуре Айти, где производят автомобильные комплектующие для Toyota, произошел взрыв. Ранения получили два сотрудника, один из них госпитализирован. Причины взрыва устанавливаются. На остановленных заводах выпускаются такие модели, как Corolla, Prius, Land Cruiser и RAV4. Всего в Японии у Toyota Motor 14 сборочных предприятий.

Как сообщает Kyodo, сотрудники Toyota были направлены на вспомогательное предприятие для ликвидации последствий взрыва и скорейшего восстановлении производства.

Toyota за первую половину 2023 года произвела более 5,6 млн автомобилей - рекордно высокий показатель за такой срок. По сравнению с тем же периодом 2022 года производство увеличилось на 10,3%. Компания в первой половине 2023 года продала более 5,4 млн машин. По этому показателю она уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире.