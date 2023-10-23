С Камчатки на Чукотку отправили около 350 тонн овощей

Капусту, морковь, картофель и свеклу от предприятия "Холкамагро" доставили в 18 рефрижераторных контейнерах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 октября. /ТАСС/. Порядка 350 тонн моркови, свеклы, картофеля, капусты впервые доставили с Камчатки на Чукотку в рамках межрегионального сотрудничества. Это позволит удешевить стоимость овощей в Чукотском АО, сообщается на сайте краевого правительства.

"В соседний регион в 18 рефрижераторных контейнерах было доставлено около 350 тонн капусты, моркови, картофеля и свеклы предприятия "Холкамагро" для ООО "Новомариинский ТПК". Рейс был организован правительством Камчатского края", - говорится в сообщении.

В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора ТАСС сообщили, что овощи борщевого набора с Камчатки на Чукотку поставляются впервые. Планируется, что камчатские овощи будут реализовываться на Чукотке по ценам ниже, чем овощи, поставляемые из Приморья.

Стоимость овощей на Чукотке - самая высокая в стране. Так, цена 1 кг помидоров и огурцов доходит до 800-1 000 рублей.