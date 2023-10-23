"Лента" в III квартале сократила прибыль по МСФО на 80%

Она составила 258 млн рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Ленты", одного из крупнейших российских ретейлеров, в третьем квартале 2023 года по МСФО уменьшилась на 79,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 258 млн рублей (до применения стандарта IFRS 16), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA ретейлера снизился на 6,7% и составил 7,043 млрд рублей. Выручка увеличилась на 7,3% - до 135,988 млрд рублей. Розничные продажи выросли на 6,1% и достигли 132,714 млрд рублей. В частности, выручка гипермаркетов повысилась на 9,8% и составила 111,827 млрд рублей, продажи магазинов малых форматов снизились на 1,7% - до 20,888 млрд рублей.

Чистый убыток "Ленты" за девять месяцев составил 2,146 млрд рублей против 4,643 млрд рублей прибыли годом ранее. EBITDA в январе-сентябре снизилась на 31,7% - до 15,68 млрд рублей, выручка выросла на 1% - до 393,141 млрд рублей. Розничные продажи выросли на 0,1% - до 384,72 млрд рублей. Выручка гипермаркетов увеличилась на 3,2% - до 320,11 млрд рублей, магазинов малых форматов - снизилась на 4,3%, до 64,61 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов "Ленты" (like-for-like, LfL) в январе-сентябре увеличились на 1,3%, в третьем квартале - на 8%. Средний чек за девять месяцев вырос на 0,3%, покупательский трафик - на 1%, в июле-сентябре средний чек в сопоставимых магазинах повысился на 3,6%, LfL-трафик - на 4,2%.

Общий долг "Ленты" на 30 сентября (до применения IFRS 16) составил 139,838 млрд рублей, увеличившись на 72,4% по сравнению с показателем на конец прошлого года. Чистый долг снизился на 5,1% - до 49,428 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев на конец сентября составило 1,9x против 1,6x годом ранее.

О численности магазинов сети

В третьем квартале "Лента" открыла один гипермаркет и четыре магазина малых форматов (было закрыто 102 магазина малых форматов). По состоянию на 30 сентября ретейлер управлял 676 магазинами - 261 гипермаркетом и 415 магазинами малых форматов (супермаркеты и магазины "Мини Лента"). Торговая площадь "Ленты" на конец сентября составила 1,723 млн кв. м, что на 3,2% меньше показателя на 30 сентября 2022 года.