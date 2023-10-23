На Украине заявили, что страна не готова к отопительному сезону

Экс-премьер министр Николай Азаров отметил, что заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Украина не готова к осенне-зимнему отопительному сезону, угля заготовлено в три-четыре раза меньше необходимого. Об этом сообщил в Telegram-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля, <...> его заготовлено примерно в три-четыре раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит. Так, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно 1,8-3 млн тонн, заготовлено около 700 тыс. тонн", - отметил он.

Азаров также утверждает, что Украина не готова к отопительному сезону и по запасам газа.

"Удары ВС РФ по украинским объектам инфраструктуры здесь ни при чем. В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла. Даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине после всех этих миграций, перемещений и так далее", - подчеркнул экс-премьер.

Ранее член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что Украина не успеет накопить к зимнему периоду необходимые 1,8 млн тонн угля. По его мнению, недостаток может быть восполнен за счет импорта из Польши и Казахстана. Но этого объема достигнуть точно не удастся, сказал Бойко, отказавшись привести данные, сколько на Украине сейчас накоплено угля.