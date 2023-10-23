Выручка "Русагро" за девять месяцев снизилась на 1%

Она составила 187,8 млрд рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Общая выручка "Русагро" за девять месяцев 2023 года снизилась на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 187,8 млрд рублей, сообщила компания.

Общая выручка "Русагро" в III квартале 2023 года выросла на 35% и составила 78,2 млрд рублей.

Как отмечается в сообщении, в третьем квартале "Русагро" выпустила 169 тыс. тонн сырого растительного масла, что на 37% больше уровня аналогичного квартала 2022 года. Объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции в третьем квартале 2023 года составил 370 тыс. тонн, что на 11% больше аналогичного квартала предыдущего года.

Продажи промышленных жиров выросли на 41%, продажи сырого масла - на 30%, а продажи шрота снизились на 10%.

Объем реализации зерновых культур в третьем квартале 2023 года составил 436 тыс. тонн, что в 3,5 раза больше уровня третьего квартала 2022 года. Основной вклад в рост обеспечен значительным увеличением продаж пшеницы - на 290%. "Данный рост обусловлен переносом продаж с начала года на третий квартал из-за обоснованных ожиданий улучшения рыночной конъюнктуры. В третьем квартале 2023 года реализовывался значительный объем кукурузы в рамках годовых контрактов", - отмечается в сообщении компании.

О компании

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы - 668 тыс. га. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.