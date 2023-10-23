Toyota с 26 октября перезапустит заводы, остановленные после взрыва у поставщика деталей

На них выпускаются такие модели, как Corola, Prius, Land Cruiser и RAV4

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Toyota Motor с 26 октября возобновит работу своих расположенных на территории Японии предприятий, которые остановили деятельность после взрыва 16 октября на заводе, поставляющем комплектующие. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее были перезапущены в общей сложности пять производственных линий на четырех заводах автоконцерна, в том числе в префектурах Мияги и Ивате.

16 октября на вспомогательном предприятии в префектуре Айти, где производят автомобильные комплектующие для Toyota, прогремел взрыв. Ранения получили два сотрудника, один из них госпитализирован. Причины взрыва устанавливаются. На остановленных заводах выпускаются такие модели, как Corola, Prius, Land Cruiser и RAV4. Всего в Японии у Toyota Motor 14 сборочных предприятий.

Как сообщает Kyodo, сотрудники Toyota были направлены на вспомогательное предприятие для ликвидации последствий взрыва и скорейшего восстановлении производства.

Toyota за первую половину этого года произвела более 5,6 млн автомобилей - рекордно высокий показатель за этот срок. По сравнению с тем же периодом 2022 года производство увеличилось на 10,3%. Компания в первой половине 2023 года продала более 5,4 млн машин. По этому показателю она уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире.