Россия в первом полугодии 2024 году поставит Монголии четыре грузовых тепловоза

Для этого из бюджета РФ выделят 2 млрд рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Россия планирует в первом полугодии 2024 года поставить Монголии четыре грузовых тепловоза, для этого выделят 2 млрд рублей. Об этом на заседании Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Принято решение о совместном увеличении уставного капитала предприятия за счет имущества и денежных средств. С российской стороны в первом полугодии 2024 года поставим четыре грузовых тепловоза. Для этого уже в текущем году выделяем из бюджета Российской Федерации более 2 млрд рублей", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что в следующем году страны будут отмечать 75-летие флагманского российско-монгольского предприятия - Улан-Баторской железной дороги (УБЖД).

"Важным результатом нашей совместной работы стало решение многолетней проблемы закрытия долгов предприятия", - напомнила она.

По ее словам, предприятие работает стабильно: с января по сентябрь УБЖД перевезено на 23% грузов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также вырос на 40% транзит контейнеров.