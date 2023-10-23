23 октября, 08:41,
обновлено 23 октября, 08:44

Россия и Монголия отошли от расчетов в валютах недружественных стран

В 2023 году товарооборот в нацвалютах вырастет двукратно, отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Россия и Монголия отошли от расчетов в валютах недружественных стран, в этом году товарооборот в нацвалютах вырастет двукратно. Об этом на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"В блоке взаимной торговли отошли от расчетов в валютах недружественных стран. Подавляющее большинство платежей сейчас осуществляется в национальных валютах или валютах дружественных стран", - сказала она.

По ее словам, товарооборот в национальных валютах в 2023 году увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Вице-премьер добавила, что Россия также обеспечивает возрастающие потребности Монголии в топливе и ГСМ по льготным ценам. По итогам прошлого года на долю РФ пришлось более 80% всех поставок нефтепродуктов в Монголию. 

Теги:
РоссияМонголияАбрамченко, Виктория Валериевна
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