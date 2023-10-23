"Пятерочка" получила права аренды на более 100 магазинов "Гроздь" в Саратовской области

В компании отметили, что завершение интеграции магазинов планируется в 2024 году

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Group) получила права долгосрочной аренды на более 100 магазинов "Гроздь" в Саратове и Саратовской области, говорится в сообщении X5.

"X5 Group <…> объявляет о реализации договоренностей с ООО "Центр реструктуризации" об открытии магазинов торговой сети "Пятерочка" в помещениях продуктовой сети "Гроздь". В рамках сделки "Пятерочка" получила права долгосрочной аренды на более чем 100 магазинов "Гроздь" в Саратове и Саратовской области", - говорится в релизе.

Так, 70 торговых точек расположены в Саратове, 14 магазинов - в Энгельсе, остальные - в 11 крупных районных центрах Саратовской области. Совокупная торговая площадь объектов составляет почти 37 тыс. кв. м. Все магазины будут реконструированы в соответствии с современной концепцией "Пятерочки". Интеграцию магазинов планируется завершить в первом квартале 2024 года.

Ретейлер указывает, что в настоящее время Х5 представлена в Саратове и Саратовской области 385 "Пятерочками", семью супермаркетами "Перекресток" и 26 "жесткими" дискаунтерами "Чижик".

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 сентября 2023 года находились 23,466 тыс. магазинов, в том числе 20,761 тыс. магазинов "Пятерочка", 955 супермаркетов "Перекресток" и 1,071 тыс. дискаунтеров "Чижик".