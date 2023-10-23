Чистая прибыль "Мегафона" по РСБУ за девять месяцев выросла на 60%

Она достигла 36 млрд рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль оператора "Мегафон" по РСБУ за девять месяцев 2023 года составила 36,07 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 60%, говорится в отчете компании.

Выручка оператора за отчетный период выросла на 8% - до 257,2 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась почти на 19% - до 71,4 млрд рублей.

В мае и июне текущего года "Мегафон" выплатил дивиденды из прибыли прошлых лет в сумме 26 млрд рублей. До этого акционеры "Мегафона" одобряли дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 112,9 рубля на обыкновенную акцию. Всего на выплаты было направлено 69,9 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. За 2021 год дивиденды не выплачивались.

Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО по итогам января - июня 2023 года составила 26,9 млрд рублей.

"Мегафон" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой связи. Крупнейшим акционером компании является USM Group.